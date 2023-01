Acer Predator X32FP und CG48: Zwei neue Gaming-Monitore starten durch

Laut Acer ist der neue Gaming-Monitor Predator X32FP ab sofort im Handel erhältlich. Es handelt sich hier um einen LCD-Monitor mit 32 Zoll Diagonale, IPS-Panel, Quantenpunkten zur Verbesserung der Farbdarstellung sowie Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Dazu wird sich ab dem zweiten Quartal 2023 noch der Predator CG48 gesellen. Dieser OLED-Monitor steht bei stolzen 48 Zoll Diagonale. Er löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf, nutzt 138 Hz als Bildwiederholrate und unterstützt AMD FreeSync Premium Pro.

Sowohl der Acer Predator X32FP als auch der CG48 verfügen über HDMI-2.1-Ports sowie USB-Type-C-Anschlüsse und ermöglichen so KVM-Switch. Für den CG48 nennt Acer eine Reaktionszeit von nur 0,1 ms und eine Übertaktbarkeit auf 160 Hz. Als weitere Schnittstelle ist noch DisplayPort 1.4 zu nennen. Was konkret USB betrifft, so sind viermal USB 3.2 und einmal USB-C mit 65 Watt an Bord. HDR beherrscht der OLED-Bildschirm ebenfalls. Eine Hintergrundbeleuchtung ist dank der selbstleuchtenden OLED-Pixel nicht notwendig.

Dann wäre da noch der oben zu sehende Predator X32FP, ein LCD-Modell mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 576 Zonen. Auch hier wird HDR unterstützt. Es liegt die Zertifizierung für DisplayHDR 1000 vor. Acer verweist in diesem Fall noch auf die integrierten Lautsprecher mit 7 Watt. Vier Ports für HDMI 2.1, einmal DisplayPort, einmal USB-C mit 90 Watt Ladeleistung sowie viermal USB 3.0 und einmal USB-Typ-C sowie ein Audio-Ausgang runden die Schnittstellen ab. Dieser 32-Zoller löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf.

Preis und Verfügbarkeit

Der Predator X32 FP ist ab sofort zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen von 1.599 Euro verfügbar.

Der Predator CG48 ist voraussichtlich ab Q2 2023 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen von 1.599 Euro verfügbar.

Quelle: Acer