Nvidia Titan RTX: Erste Leaks zu neuer Premium-Grafikkarte

Nvidia soll aktuellen Gerüchten zufolge an einer neuen Titan arbeiten. Die neue Grafikkarte könnte gleich zwei 12-VHPWR-Anschlüsse benötigen und somit in der Theorie maximal 1.200 Watt ziehen. Basieren soll die neue Nvidia Titan RTX natürlich auf der neuen Architektur Ada Lovelace, welche auch den GeForce RTX 40 als Basis dient.

Aufgrund der erhöhten Leistung und der damit verbundenen Abwärme sowie dem Stromverbrauch soll die Karte eine noch massiver Kühllösung als die RTX 4080 und 4090 verwenden und in PC-Gehäusen gleich vier Slots belegen. Während die GeForce RTX 4090, aktuell das Flaggschiff von Nvidia, 128 SMs bzw. 16.384 FP32-Recheneinheiten nutzt, sollten es bei der Titan 144 SMs und damit volle 18.432 FP32-Recheneinheiten sein.

Außerdem werde der VRAM von 24 auf enorme 48 GByte verdoppelt. Zum Einsatz kommen, sollen GDDR6-Chips mit 24 Gbps. Zuletzt hatte Nvidia im Übrigen 2018 eine Titan-Grafikkarte veröffentlicht. Zwischenzeitlich legte der Hersteller dann eher mit Ti-Modellen nach – wie etwa der GeForce RTX 3090 Ti. Denkbar ist also auch, dass Nvidia hier noch mit unterschiedlichen Plänen spielt und am Ende nicht wieder auf die Titan-Marke setzt.

Aktuell erscheint es unwahrscheinlich, dass Nvidia so schnell eine Titan-Grafikkarte nachschiebt. Da dürften also so oder so noch ein paar Monate ins Land gehen. Preislich dürfte zudem irgendwann das Ende der Fahnenstange für Privatkunden erreicht sein. Vor allem die GeForce RTX 4080 erntete wegen der Preisgestaltung bereits viel Kritik von Spielern und Testern.

