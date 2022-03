Nvidia GeForce RTX 3090 Ti im Detail vorgestellt

Nvidia hatte sein neues Grafikkarten-Flaggschiff, die GeForce RTX 3090 Ti, bereits auf der CES 2022 angedeutet. Damals zeigte man dieses Modell zwar, schwieg jedoch leider zu den technischen Spezifikationen. Nun hat der Hersteller die Karte offiziell freigegeben und auch den Preis genannt. Stolze 2.249 Euro lautet die Preisempfehlung. Ob die GeForce RTX 3090 Ti aber wirklich zu diesem Preis über die Ladentheke wandern wird, ist offen. Denn die Halbleiterkrise könnte den Verkaufspreis sogar weiter nach oben treiben.

Partner wie Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit, PNY und Zotac haben bereits eigene Abwandlungen der Nvidia GeForce RTX 3090 Ti in der Mache. Ebenfalls setzten OEM-Partner die neue Karte in kommenden Systemen ein. An Bord sind hier 1.752 CUDA-Cores, 24 GByte GDDR6X-RAM mit 21 Gbps und eine Leistung von 78 RT-TFLOPS, 40 Shader-TFLOPS und 320 Tensor TFLOPS. Der Boost-Takt der GPU liegt bei 1,86 GHz, der Basis-Takt bei 1,67 GHz.

Natürlich unterstützt die neue Grafikkarte auch Nvidia DLSS und via HDMI 2.1 8K-Auflösung bei 60 Hz. Nvidias Partner setzen dabei fast ausnahmslos auf eine Triple-Slot-Bauweise mit drei Lüftern. Die Leistungsaufnahme der Nvidia GeForce RTX 3090 Ti liegt bei bis zu 450 Watt. Daher empfiehlt der Hersteller ein Netzteil mit mindestens 850 Watt. Die Grafikkarte benötigt, um ihren Strombedarf zu decken, zusätzlich 3x PCIe-8-polige Kabel (Adapter im Lieferumfang) oder ein PCIe-Kabel der 5. Generation mit 450 W oder mehr.

Quelle: Nvidia