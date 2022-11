GeForce RTX 4080 Benchmarks: Schneller als RTX 3090 Ti

In Asien sind erste umfangreiche Benchmark-Ergebnisse der GeForce RTX 4080 aufgetaucht. Diese neue Grafikkarte soll nächste Woche in den Handel kommen und zeigt sich vorab bereits schneller als das Topmodell der vorherigen Generation, die GeForce RXT 3090 Ti. Gleichzeitig bleibt die RTX 4080 aber leistungsmäßig recht ordentlich hinter dem neuen Flaggschiff Nvidias zurück.

Anzeige

Die Benchmark-Resultate stammen aus einem chinesischen Hardwareforum, aber die Diskussion ist mittlerweile wieder gelöscht worden. Da die Ergebnisse allerdings bereits kopiert wurden, sind sie weiterhin im Internet zu finden.

Demnach positioniert sich die GeForce RTX 4080 ziemlich mittig zwischen GeForce RTX 3090 Ti, dem Topmodell der vorherigen Generation, und der GeForce RXT 4090, die bereits seit Mitte Oktober erhältlich ist, aber trotz des hohen Preises von knapp 2000 Euro größtenteils vergriffen ist. Im „Time Spy Extreme“ 4K-Test des 3DMark erreicht die RTX 4080 etwa 71 Prozent der Performance einer RTX 4090, wohingegen die RTX 3090 Ti lediglich 55 % der 4090-Punkte erzielt. Im 3DMark-Test „Port Royal“ kommt die RTX 4080 auf 69 % des 4090-Resultats, während die RTX 3090 Ti auf nur 58 % kommt.

In Gaming-Tests kommt die GeForce RTX 4080 näher an die RTX 4080 heran. So ist das neue Topmodell nur knapp 16 % schneller als die RTX 4080 im High-End-Rennspiel „Forza Horizon 5“, aber immerhin 37 % schneller in „Call of Duty: MWII“. Ähnlich sieht der Vorsprung der RTX 4090 bei „Shadow of the Tomb Raider“ aus – plus 39 %. In den Spielen „Red Dead Redemption 2“ und „Cyberpunk 2077“ ist die RTX 4090 immerhin noch 30 bzw. 34 % schneller als die RTX 4080.

Die GeForce RTX 4080 soll ab 16. November zu Preisen ab 1469 Euro erhältlich. Erste Händler hatten dieses Modell auf Basis von Nvidias neuer „Ada Lovelace“ Grafikarchitektur vorab bereits über den empfohlenem Verkaufspreis gelistet. Im Gegensatz zur ursprünglichen Ankündigung der GeForce RTX 40 Serie mit zwei 4080-Modellen mit unterschiedlicher Speicherbestückung, kommt aber nur das 16-GByte-Modell auf den Markt, nachdem die GeForce RTX 4080 mit 12 GByte bereits vor Erscheinen gestrichen wurde. Letzteres soll nun Anfang des nächsten Jahres als GeForce RTX 4070 Ti wiederauferstehen.

Quelle: videocardz.com