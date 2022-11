Nvidia GeForce Now bietet ab sofort auch digitale Geschenkkarten an

Nvidia GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Angebot, bei dem wöchentlich neue Spiele hinzugestoßen. Anders als beim mittlerweile eingestellten Google Stadia verlässt sich Nvidia jedoch nicht auf einen eigenen Store. Stattdessen ist GeForce Now an Plattformen wie den Epic Games Store und Steam angebunden. Das heißt, auch bereits bestehende PC-Spielesammlungen können für das Gamestreaming genutzt werden. Zumal auch die Gratis-Spiele aus dem Epic Games Store via GeForce Now nutzbar sind. Jetzt bestätigt Nvidia sowohl neue Spiele für das Angebot als auch die Einführung digitaler Geschenkkarten.

So gibt es bei Nvidia GeForce Now drei Tarife. Das Free-Angebot kostet zwar nichts, bringt aber nur 1080p als maximale Auflösung mit und verzichtet auf Features wie Ray-Tracing. Außerdem ist die Dauer der maximalen Spiele-Sessions hier strenger begrenzt. Priority- und RTX-3080-Mitglieder haben bei den Servern Vorrang. Insbesondere die Stufe GeForce Now RTX 3080 ist hervorzuheben, da sie Zugriff auf die höchste Qualität in bis zu 4K mit HDR an kompatiblen Geräten und auch Qualitätseinstellungen wie Ray-Tracing offeriert.

Wer nun Freunde oder Familie beschenken möchte, kann direkt bei Nvidia digitale Geschenkkarten erwerben – im Wert von 20, 50 oder 90 Euro. Die Codes trudeln nach dem Kauf per E-Mail ein und können dann mit einem beliebigen Konto bei GeForce Now eingelöst werden. Der Vorteil ist eben: Selbst, falls GeForce Now wie Google Stadia einmal aufhören sollte zu existieren, würden die Games erhalten bleiben. Da sie in externen Stores grundsätzlich als PC-Fassungen vorliegen.

Damit nicht genug: Folgende 10 Spiele stehen ab dieser Woche neu bei GeForce Now zur Verfügung:

The Unliving (Neuer Release auf Steam)

A LIttle to the Left (Neuer Release auf Steam)

Alba: A Wildlife Adventure (Kostenfrei Epic Games, 10. – 17. November)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Kostenfrei Epic Games, 10. – 17. November)

Yum Yum Cookstar (Kostenfrei Steam, 11. November)

Guns, Gore and Cannoli 2 (Steam)

Heads Will Roll: Downfall (Steam)

Hidden Through Time (Steam)

The Legend of Tianding (Steam)

Railgrade (Epic Games)

