Grand Theft Auto VI (GTA VI) erscheint zunächst nicht für den PC

Der Geschäftsführer des Publishers Take-Two, Strauss Zelnick, hat wieder ein wenig aus dem Nähkästchen über die Veröffentlichung des kommenden Spiels „Grand Theft Auto VI“ alias „GTA VI“ gesprochen. Nach mehreren Verschiebungen soll der Titel von Rockstar Games nach aktuellem Stand der Dinge am 19. November 2026 auf den Markt kommen. Ob es wirklich dabei bleiben wird, muss man natürlich sehen. Inzwischen hat Zelnick bestätigt: Im ersten Schritt wird der heiß erwartete Blockbuster nur für die Konsolen erscheinen.

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Konkret sind Fassungen für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt. Eine PC-Fassung dürfte, typisch für das Entwicklerstudio, voraussichtlich ein bis anderthalb Jahre nach den Konsolenversionen auf den Markt kommen. Genau so lief es auch schon mit „GTA V“ und „Red Dead Redemption 2“. Aufgrund des massiven Erfolgs von „GTA V“ sind die Erwartungen an den Nachfolger immens. Im Grunde blickt die gesamte Branche und Gaming-Community auf das Spiel.

„Grand Theft Auto V“ wurde insgesamt mehr als 225 Mio. mal verkauft. Nur „Minecraft“ kommt auf höhere Verkaufszahlen. Der Nachfolger muss also quasi ein absoluter Hit werden, sonst dürfte der Aktienkurs von Take-Two abstürzen. Über acht Jahre haben tausende von Mitarbeitern an „GTA VI“ gewerkelt. Die Entwicklungskosten dürften sich auf einen hohen, dreistelligen Millionenbetrag belaufen.

Vielleicht fragt sich mancher Leser: Warum erscheint „GTA VI“ bei diesen immensen Kosten nicht direkt für den PC? Zumal der PC-Gaming-Markt in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Zelnick begründet dies damit, dass Rockstar Games zunächst alle Energie in die Konsolenfassungen stecke, um diese zu perfektionieren. Mutmaßen lässt sich aber auch, dass der Publisher Take-Two eventuell hofft, dass sich einige Gamer das Spiel dann doppelt kaufen – einmal für die Konsolen und einmal in der technisch überlegenen Version für den Rechner.

Quelle: Bloomberg