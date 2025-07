„Grand Theft Auto VI“ (GTA VI): Angeblich mit 60 fps auf der PlayStation 5 Pro

„Grand Theft Auto VI“ sollte ursprünglich 2025 auf den Markt kommen, ist aber auf den Mai 2026 verschoben worden. Man rechnet damit, dass das Game zunächst nur für die Spielkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Eine Veröffentlichung für den PC dürfte einige Monate später folgen. Die Trailer und der Blick auf bisherige Veröffentlichungen lege nahe, dass „GTA VI“ mit 30 fps laufen wird. Die Entwickler von Rockstar haben sich auch in der Vergangenheit nämlich immer eher für hohe Bildqualität statt für eine hohe Framerate entschieden. Doch aktuelle Leaks machen etwas Hoffnung.

So behauptet der Leaker Detective Seeds, der auch den Shadow Drop von „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ vorausgesagt hatte, dass „GTA VI“ zumindest auf der PlayStation 5 Pro einen 60-fps-Modus bieten werde. Dafür sollen Sony und Rockstar Games sogar intensiv zusammenarbeiten. Offenbar hat Sony ein großes Interesse daran, die PS5 Pro als ultimative Plattform für „Grand Theft Auto VI“ zu platzieren. Es soll zudem noch weitere Grafikeinstellungen geben, diese werden aber noch nicht weiter aufgeschlüsselt.

Denkbar wäre beispielsweise an der PlayStation 5 Pro auch ein VRR-Modus mit 40 fps. Dass Sony und Rockstar intensiv zusammenarbeiten, klingt zumindest plausibel. Schon in der Vergangenheit hatten die beiden Unternehmen zeitweise eine enge Partnerschaft, die etwa in der PS2-Ära dazu führte, dass Spiele wie „Grand Theft Auto III“ zunächst zeitexklusiv für die Sony-Konsole erschienen sind.

Zusätzlich können angeblich auch Next-Gen-Patches für einige Titel aus der letzten Konsolengeneration nahen. Etwa soll „Red Dead Redemption 2“ angeblich einen PS5-Patch erhalten, welcher das Spiel dann mit höheren Auflösungen und 60 fps darstellen könne.

