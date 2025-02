„Grand Theft Auto V“: PC-Fassung erhält ein kostenloses Next-Gen-Upgrade

„Grand Theft Auto V“ ist erstmals 2013 auf den Markt gekommen, damals noch für die Xbox 360 und PlayStation 3. Später folgten Portierungen auf die Xbox One und PlayStation 4 sowie sogar Next-Gen-Upgrades für die Xbox Series X|S und PlayStation 5. Hingegen ging die PC-Community zunächst leer aus und die technischen Upgrades für Xbox Series X|S und PS5 erreichten die Rechner nicht. Doch am 4. März 2025 soll sich das ändern.

So hat Rockstar Games bestätigt, dass an jenem, Datum ein umfangreiches Update für die PC-Version von „GTA V“ erscheinen wird. Die Aktualisierung wird kostenlos sein. In erster Linie will der Entwickler dadurch aber die Spieler von „GTA Online“ bei Laune halten, wie aus der Mitteilung durchschimmert. So wird es zahlreiche neue Fahrzeuge und mehr für den Online-Modus geben, der immer noch ein Dauerbrenner ist.

Zu den neuen, technischen Mehrwerten gehören obendrein Ray-Tracing auf kompatibler Hardware sowie Support für Upscaling-Lösungen ie AMd FSR 3 und Nvidia DLSS 3. Dank Support für DirectStorage über SSDs sollen sich zudem die Ladezeiten deutlich verkürzen. Dazu hagelt es auch Unterstützung für Dolby Atmos, die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers, höhere Auflösungen und neue Bildformate plus höhere Bildraten.

Auch bietet Rockstar nun das Abo „GTA+“ am PC an. Wichtig zu wissen: Aufgrund der umfassenden Änderungen wird das „alte“ „GTA Oline“ eine separate Instanz. Gamer, die es weiter nutzen, können also nicht gemeinsam mit denjenigen zocken, welche auf die neue Version wechseln.

Quelle: Rockstar Games