Qi2 25W: Neuer Standard für kabelloses Laden vorgestellt

Das Wireless Power Consortium (WPC) hat den neuen Standard Qi2 25W in der finalen Version vorgestellt. Qi ist sicherlich den meisten Lesern ein Begriff, denn das ist ein verbreiteter Standard für kabelloses Aufladen. Die Technik kommt nicht nur für zum Beispiel Smartphones, sondern etwa auch für Kopfhörer und andere Geräte zum Einsatz. Die neue Version des Standards, Qi v2.2.1 alias Qi2 25 Watt ermöglicht nun deutlich schnellere Aufladungen.

Arbeitete Qi2 zuvor mit maximal 15 Watt, so sind inzwischen bis zu 25 Watt möglich. Bislang hat es noch so ausgesehen, dass sich Qi2 primär im Apple-Ökosystem ausgebreitet hatte. Doch laut Pressemitteilung des WPC wollen nun auch endlich zahlreiche Android-Hersteller den Standard in der neuen Version adoptieren. 14 nicht näher spezifizierte Geräte sind bereits für Qi2 25W zertifiziert. Hunderte sollen mitten im Prozess stecken.

Laut WPC wünschen sich die Anwender eine schnellere, kabellose Aufladung. Die Einführung von Qi2 25W sei daher ein wichtiger Schritt, um Wireless Charging zu mehr Beliebtheit zu verhelfen. Denn aktuell ist die kabelgebundene Aufladung in aller Regel noch um ein Vielfaches schneller. Viele Android-Smartphones lassen sich etwa mit 90 oder 120 Watt per USB-C aufladen. Qi2 25W soll hier eine standardisierte Option schaffen, um kabellos wenigstens die Ladezeiten zu verkürzen.

Qi2 25W behält auch das magnetische Design bei. Hersteller, die an dem Standard Interesse haben, können ihre Geräte bereits zertifizieren lassen. In den nächsten Monaten sollten uns da reichlich neue Gadgets erwarten.

Quelle: Wireless Power Consortium