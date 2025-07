Epic Games Store: Ab sofort ist „Legion TD 2“ gratis

Im Epic Games Store ist letzte Woche mit „Sid Meier’s Civilization VI“ in der Platinum Edition ein echter Triple-A-Kracher gratis verteilt worden. Doch ab sofort folgt auch schon die Ablösung. In dieser Woche gibt er erneut ein einzelnes Spiel, das kostenlos der eigenen Sammlung hinzugefügt werden kann. Alles, was dafür notwendig ist, ist ein ebenfalls kostenloses Konto im Epic Games Store. Einmal in die Bibliothek gewandert, kann das jeweilige Game dauerhaft gratis heruntergeladen, installiert und natürlich gespielt werden.

In dieser Woche verschenkt der Epic Games Store dabei den Titel „Legion TD 2“. Hierbei handelt es sich um ein Tower-Defense-Spiel von AutoAttack Games, das sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus spielbar ist. Dabei gilt es mehrere Wellen von Gegnern abzuwehren und am Ende den gegnerischen König zur Strecke zu bringen – bevor der eigene abdanken muss. Im Multiplayer-Modus können bis zu acht Spieler gegeneinander antreten.

Regulär kostet „Legion TD 2“ sonst 17,99 Euro. Aktuell ist der Titel aber eben gratis im Epic Games Store zu haben. Wer an diesem Game irgendwie keinen Gefallen findet, der muss sich nicht allzu lange gedulden. Schon in der nächsten Woche am Donnerstag wird es wieder um 17 Uhr eine Ablösung geben.

Quelle: Epic Games Store