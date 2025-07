PlayStation 5: Neuer Modus senkt die Leistung der Konsole gezielt

Die Sony PlayStation 5 senkt bald automatisch ihre Gaming-Performance. Was wie ein Aprilscherz klingt, hat durchaus seinen Sinn. So hat den „Energiesparmodus für Spiele“ als neue Funktion der Konsole vorgestellt. Diese Funktion ist jedoch als Standard ohnehin abgeschaltet, sie muss erst bewusst aktiviert werden. Obendrein greift sie nur in kompatiblen Spielen. Da will der Hersteller noch in Zukunft genauer verraten, welche Titel davon Gebrauch machen werden.

Anzeige

Sinn des Energiesparmodus für Spiele ist es natürlich, auf Wunsch Strom bei der Benutzung der PlayStation 5 zu sparen. Entsprechend gibt es da natürlich direkt Spekulationen. Schließlich soll Sony angeblich ein PlayStation-Handheld planen. Und genau für so ein mobiles Gerät mit beschränkter Akkukapazität wäre ein Energiesparmodus sehr sinnvoll. Solche Funktionen kennt man deswegen ja auch von PC-Gaming-Handhelds wie dem Steam Deck. Das würde also durchaus zusammenpassen, denn angeblich soll auch der Handheld PS5-Spiele wiedergeben können.

Sony erklärt allerdings, dass der Energiesparmodus zwar vorbereitet wird, aktuell aber noch nicht genutzt werden kann – auch nicht mit einer Beta-Firmware für die PlayStation 5. Da müssen wir uns also noch gedulden. Zudem schränkt man ein, dass der Modus nicht in Verbindung mit VR-Spielen verwendet werden kann.

Hingegen schon jetzt möglich: Dank einer neuen Beta für die PS5 ist es endlich möglich, den DualSense-Controller parallel mit mehreren Geräten zu koppeln. Zuvor konnte sich das Pad stets nur eine einzige Verbindung merken oder musste komplett neu gekoppelt werden. Jetzt sind es im Rahmen der Beta aber vier gekoppelte Geräte. So ist es z. B. möglich den DualSense sowohl mit einer PlayStation 5 als auch einem Gaming-PC, einem Smartphone und einem Tablet gekoppelt zu halten. Dies funktioniert auch mit dem DualSense Edge. Allerdings ist die aktuelle Beta-Firmware für die PS5 notwendig, um an das neue Feature zu gelangen.

Quelle: PlayStation Blog