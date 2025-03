PlayStation 5 Pro: AMDs FSR 4 soll 2026 auf die Konsole kommen

Die Sony PlayStation 5 Pro beherrscht mit PlayStation Spectral Super Resolution alias PSSR eine eigene Upscaling-Technologie. Diese sorgt in Spielen wie „Stellar Blade“ oder „Final Fantasy VII Rebirth“ für eine deutlich gesteigerte Bildqualität. Doch in einigen Spielen gibt es damit auch Probleme. An Nvidias DLSS kommt PSSR also im Gesamtbild keinesfalls heran. Auf viel Zuspruch stößt gerade AMDs FSR 4. Und siehe da: Auch diese Upscaling-Technik soll die PlayStation 5 Pro erreichen – ab 2026.

Mark Cerny, seines Zeichens für die technische Entwicklung der PlayStation-Konsolen verantwortlich, hat bestätigt, dass AMDs FSR 4 im nächsten Jahr auch für die PlayStation 5 Pro zur Verfügung stehen werde. Im PC-Bereich bleibt die Technologie derzeit exklusiv den neuen Grafikkarten auf Basis von RDNA 4, den Radeon RX 9070 und RX 9070 XT, vorbehalten. Die PlayStation 5 Pro soll in den Genuss kommen, da sie bereits einige Bausteine von RDNA 4 für ihre GPU verwendet.

Sony könnte AMDs FSR 4 aber leicht abwandeln und dann eher als die nächste Generation von PSSR vermarkten. Die Ergebnisse sollen am Ende aber zu FSR 4 nahezu identisch sein. Es wird aber minimale Unterschiede geben, weil die PlayStation 5 Pro natürlich eine andere Entwicklungsumgebung darstellt als ein klassischer Gaming-PC.

Quelle: Digital Foundry (YouTube)