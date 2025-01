AMD FSR 4: Neue Informationen zur Upscaling-Technik

AMD bietet mit FidelityFX Super Resolution (FSR) eine Technik an, welche hochwertiges Upscaling und seit der Version 3 auch die automatische Frame-Generierung ermöglicht. Das Ganze ist also mit Nvidia DLSS oder Intel XeSS vergleichbar. Im Zuge der heutigen Ankündigung der neuesten Version, AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) soll es dann ein Update geben. Vorab sind jetzt schon zahlreiche Informationen bekannt.

So hatte AMD selbst versehentlich zu früh einige Folien zu FSR 4 veröffentlicht. Inzwischen sind jene jedoch wieder entfernt worden. Sie werfen dabei auch einige Fragen auf. So sieht es den Folien nach zu urteilen so aus, als würde FSR exklusiv mit Grafikkarten auf RDNA-4-Basis funktionieren. Denn es benötigt wohl die neuen KI-Beschleunigungskerne der 3. Generation. Tatsächlich erwähnen die Folien sogar nur die kommende Grafikkarten-Reihe Radeon RX 9070 als kompatibel.

So verwundert, dass etwa die ebenfalls zu erwartenden AMD Radeon 9060 nich als kompatibel genannt werden. Als erstes Spiel, das AMD FSR 4 unterstützen wird, nennt man obendrein explizit “Call of Duty: Black Ops 6”.

Mehr werden wir dann heute Abend wissen, wenn AMD im Livestream seine neuen Grafikkarten sowie FSR 4 vorstellen wird. Aber auch Nvidia wird in der heutigen Nacht neben den Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 auch DLSS 4 vorstellen. Die neueste Upscaling-Technik dürfte ebenfalls Neuerungen mit sich bringen.

Quelle: Videocardz