Geekom QS1: Frische Mini-PCs auf ARM-Basis mit Windows 11

Geekom hat auf der CES 2025 seine vorab bereits durchgesickerte Mini-PC-Reihe QS1 vorgestellt. Zwar hat das Unternehmen Mini-PCs wie Sand am Meer im Angebot, doch das neue Exemplar fällt aus dem Rahmen. Denn es handelt sich um einen Rechner auf Basis von ARM-Architektur – also wie etwa Apples aktuelle Macs mit Apple Silicon bzw. den M-Chips. In diesem Fall dienen je nach gewählter Ausführung Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E80-100/ X1E-78-100/ X1P-42-100) als Chips.

Es bleibt dabei bei Windows 11 als Betriebssystem. Geekom stellt den ARM-Chips bis zu 64 GByte LPDDR5X-RAM zur Seite. Freilich sind in das SoC auch GPUs und NPUs für KI-Anwendungen integriert. Ein Fingerabdruckscanner ist ebenfalls ab Werk in das Gehäuse integriert. Zudem erwähnt man Schnittstellen wie HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und mehr.

Unten sind die aktuell bestätigten, technischen Spezifikationen als Tabelle zu finden. Bedauerlicherweise schweigt Geekom derzeit noch zu den Erscheinungszeiträumen und Preisen der Geekom QS1. Da müssen wir uns also noch eine Weile gedulden.