Nvidia plant Desktop-Prozessoren auf ARM-Basis

Nvidia soll laut aktuellen Berichten eigene PC-Prozessoren auf ARM-Basis planen. Hier würd man dann also im gleichen Segment wildern wie Qualcomm mit seinen Snapdragon-Chips für Desktop-PCs und Notebooks. Vor allem AMD und Intel würde man damit angreifen, die aktuell noch im PC-CPU-Markt dominieren. Doch auch AMD arbeitet schon an PC-Prozessoren auf ARM-Basis, sodass insbesondere der Druck auf den x86-Giganten Intel hoch wird.

Anzeige

An der Börse folgte prompt eine Reaktion und Intels Aktienkurs ist um einige Prozentpunkte eingebrochen. Das Interesse an ARM-basierten Chips wächst auch im Windows-Segment. So hat sich Apples Wette auf die effizienten Chips bisher ausgezahlt. In den letzten drei Jahren konnte Apple seine Marktanteile im PC-Bereich fast verdoppeln. Windows dominiert zwar weiterhin, doch es offensichtlich, dass das Interesse der Anwender an den ARM-Lösungen, bei Apple das Apple Silicon, enorm ist.

Auf den Markt kommen könnten die ersten PC-Chips auf ARM-Basis von AMD und Nvidia bereits ab 2025. Offizielle Kommentare ließ sich aber keines der Unternehmen entlocken. Microsoft soll jedenfalls hinter den Kulissen AMD und Nvidia ermuntert haben, ARM-Chips zu entwickeln. Dass die ganze Sache ein Erfolg wird, ist aber nicht gesetzt. Schließlich konnte auch Qualcomm mit seinen ARM-Chips bisher kaum Marktanteile einsammeln, da das etablierte x86-System schlichtweg zu stark ist.

Quelle: Reuters