Tineco Floor One S7 Steam vorgestellt

Tineco ist bekannt für seine Wischsauger, von denen wir auch schon einige Modelle getestet haben. Mit dem Floor One S7 Steam kommt ein neues Modell auf den Markt, das als 3-in-1-Gerät vermarktet wird. So kann dieser Sauger einerseits nass und trocken saugen sowie als Dampfreiniger fungieren. Hier setzt er bis auf 140° erhitzten Dampf ein. Damit lassen sich von Hartböden dann auch hartnäckige Verschmutzungen wie angetrocknetes Fett entfernen.

In den Handel kommt der Tineco Floor One S7 Steam am 31. Oktober 2023 zum Preis von 699 Euro. Er soll seien Preis auch dadurch rechtfertigen, dass er eben mehrere Reinigungsschritte auf einen Zug bewältigen kann. Das Gerät arbeitet kabellos und wird mit einer passenden Lade- und Reinigungsstation geliefert.

Zusätzlich wirbt Tineco noch mit der MHCBS-Technologie. Die soll schmutziges Wasser quasi weiterverwendbare machen, während der integrierte Bürstenabstreifer für zusätzliche Reinigung sorge. Punkten möchte man aber auch mit den Akkus im Pouch-Cell-Design, die dadurch länger halten und auch noch sicherer sein sollen als herkömmliche Batterien. Tineco verspricht in etwa das Dreifache an Lebensdauer.

An Selbstreinigungssystemen integriert Tineco Varianten, die frisches Wasser und erhitzten Dampf nutzen. So werden die Bürstenwalze und die Schläuche sowohl gereinigt als auch desinfiziert.