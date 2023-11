Tineco Floor One S7 Steam im Test

Anzeige

Der Tineco Floor One S5 Steam ist der einzige Wischsauger, der nur mit 230 Volt betrieben werden kann und keinen Akku hat – dafür aber richtig viel Dampf produziert. Der S7 Steam hingegen verfügt über einen Akku und keinen 230V-Anschluss, außer dem Ladeadapter natürlich.

Er soll bis zu 140°C heißen Dampf produzieren und ohne Reinigungsmittel auskommen. Kann das auf Akku-Basis wirklich gelingen? Ich war neugierig und habe nach einem Testmuster gefragt und dieses von Tineco erhalten.

Der Floor One S7 Steam will so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein. Geringe Wandabstände, bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit ohne Dampf beziehungsweise 20 Minuten mit aktiver Dampffunktion, kein lästiges Kabel, große Wischbehälter. Das tolle Display des Tineco Floor One S7 Pro hat er nicht geerbt, aber das ist am Ende auch gar nicht so entscheidend. Während dieses Tests wurde mir vor allem eines klar: Dieses Gerät ist ziemlich gut, wenn ihr genau die Zielgruppe seid. Ein Gerät für Jedermann ist es aber definitiv nicht.