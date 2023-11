Elegoo Neptune 4 Max 3D-Drucker im Test

Anzeige

Der chinesische Hersteller Elegoo wurde im Jahr 2015 in Shenzhen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf 3D-Drucker spezialisiert und konnte sich in den letzten Jahren durch einsteigerfreundliche Modelle mit gutem Preis-Leistungsverhältnis einen Namen machen.

Elegoo’s Mission Statement lautet „Die Zukunft erschaffen“. Von Elegoo selbstbewusst interpretiert als “Mit Hilfe von Programmierung und 3D-Drucktechnologie können wir fast alles erschaffen – Elegoo liefert Geeks den Schlüssel zu einer neuen Welt.”

Insbesondere bei SLA-Druckern (Stereolithografie) konnte Elegoo in der Vergangenheit punkten. Das 3D-Druckverfahren arbeitet mit flüssigem Kunstharz und Elegoo hat hier diverse Modelle der Mars- und Saturn-Serie im Portfolio. Erst kürzlich hatten wir den Elegoo Saturn 3 sowie den FDM Drucker Neptune 3 Plus im Test und beide konnten uns in allen Belangen überzeugen.

Einführung

Prinzipbedingt sind FDM-Drucke (Fused Deposition Modeling) langsam und größere bzw. komplexere Drucke können etliche Stunden dauern. Denn FDM bedeutet so viel wie „Schmelzschichtung“ und bei diesem Verfahren werden thermoplastische Filamente aufgeschmolzen und extrudiert. Das Druckobjekt wird hierbei schichtweise aufgebaut. Viele Hersteller im Consumer Bereich gehen daher das Thema Druckzeitoptimierung mit Highspeed-Drucker mit bis zu 500 mm/s an. So nun auch Elegoo mit ihrer neuen Neptune 4 Serie.

Wir testen den im Herbst erschienen Elegoo Neptune 4 Max. Außerdem erklären wir Schritt für Schritt den Aufbau und die Inbetriebnahme. Zudem wollen wir darüber informieren, was uns bei der Nutzung des Neptune 4 Max positiv wie auch negativ aufgefallen ist und welche Aspekte bei einer möglichen Kaufüberlegung berücksichtigt werden sollen.