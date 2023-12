Creality K1 Max 3D-Drucker im Test

Anzeige

Creality gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Herstellern von 3D-Druckern für den privaten Gebrauch. Das chinesische Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat im Jahr 2018 mit dem “Ender 3” den Markt aufgemischt. Neben diversen FDM-Druckern für Einsteiger als auch Profis hat Creality auch SLA-Drucker im Angebot. Die Produkte zeichnen sich in der Regel durch eine hochwertige Verarbeitung und gute Druckqualität aus. Ein weiteres Merkmal von Creality ist die gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Upgrade-Möglichkeiten.

Einführung

Die FDM-Drucker von Creality lassen sich grob in drei Kategorien einteilen. Die Ender-Serie zeichnet sich durch eine einfache Bedienung und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus, wodurch sie vor allem für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene interessant ist. Die CR-Serie richtet sich an Fortgeschrittene und Profis und bietet eine hohe Präzision und Leistung. Die neue K-Serie wurde als Flaggschiff von Creality konstruiert und kombiniert unter anderem einen vollständig geschlossenen Druckraum mit Hochgeschwindigkeitsdruck. Mit dieser Serie möchte Creality in direkter Konkurrenz zu den erfolgreichen Modellen von Bambu Lab gehen. Innerhalb der K-Serie gibt es zwei Modelle. Der Creality K1 und den Creality K1 Max mit größerem Bauraum und besserer Ausstattung.

Wir haben den Creality K1 Max zum Test erhalten und konnten ihn einige Wochen ausgiebig testen. Dabei zeigen wir den Aufbau sowie die Inbetriebnahme und gehen auf die Bedienung und die weiteren Features ein. Ebenso werfen wir einen Blick auf den Slicer und die Druckqualität. Wie sich der Creality K1 Max schlägt und ob sich die durchaus hohen Anschaffungskosten lohnen, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

