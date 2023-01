Elegoo Neptune 3 Pro 3D-Drucker im Test

Anzeige

Der im Jahr 2015 in Shenzhen gegründete chinesische Hersteller Elegoo hat sich auf 3D-Drucker spezialisiert und konnte sich in den letzten Jahren durch einsteigerfreundliche Modelle mit gutem Preis-Leistungsverhältnis einen Namen machen.

Elegoos Mission Statement „Die Zukunft erschaffen“ wird vom Unternehmen selbstbewusst mit “Mit Hilfe von Programmierung und 3D-Drucktechnologie können wir fast alles erschaffen – Elegoo liefert Geeks den Schlüssel zu einer neuen Welt.” interpretiert.

Insbesondere bei SLA-Druckern (Stereolithografie) konnte Elegoo in der Vergangenheit punkten. Das 3D-Druckverfahren arbeitet mit flüssigem Kunstharz und Elegoo hat hier diverse Modelle der Mars- und Saturn-Serie im Portfolio. Erst kürzlich hatten wir den Mars 3 Pro im Test und er konnte uns in allen Belangen überzeugen.

Im Dezember 2022 haben wir den FDM-Drucker Neptune 3 Plus getestet und dieser konnte ebenfalls überzeugen. Heute ist der im Oktober erschienene kleinere Bruder Neptune 3 Pro an der Reihe. Wird er ebenfalls so gut abschneiden wie der Neptune 3 Plus?

Einführung

FDM (Fused Deposition Modeling) ist das am weitesten verbreitete 3D-Druckverfahren für Heimanwender. FDM bedeutet so viel wie „Schmelzschichtung“ und bei diesem Verfahren werden thermoplastische Filamente aufgeschmolzen und extrudiert. Das Druckobjekt wird hierbei schichtweise aufgebaut. Die FDM-Drucker von Elegoo gehören zur Neptune-Serie. Im Mai 2022 erschien der Neptune 3 auf dem Markt. Viele Reviews loben ihn als einen der besten Drucker in der 200-Euro-Klasse.

Im Oktober 2022 wurde der Nachfolger in Form des Neptune 3 Pro veröffentlicht und Ende 2022 durch die größeren Modelle Neptune 3 Plus und Neptune 3 Max ergänzt.

Wir haben den Elegoo Neptune 3 Pro unter die Lupe genommen und erklären euch Schritt für Schritt, wie der Aufbau und die Inbetriebnahme erfolgen. Ebenfalls testen wir, wie alltagstauglich der kleinste Drucker der aktuellen Neptune 3 Serie ist und ob auch bei diesem Drucker das Preis-Leistungsverhältnis passt.