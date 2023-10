Xiaomi 14: Offizielle Vorstellung am 26.10.2023

Kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass die neuen Smartphone-Flaggschiffe der Reihe Xiaomi 14 noch im Oktober 2023 offiziell vorgestellt werden sollen. Bedauerlicherweise lag uns aber noch kein Termin vor. Inzwischen hat der chinesische Hersteller weiter aus dem Nähkästchen geplaudert. Das Xiaomi 14 und das Xiaomi 14 Pro werden demnach bereits am 26. Oktober 2024 offiziell vorgestellt. Allerdings bezieht man sich damit auf die Präsentation für den chinesischen Heimatmarkt.

Dort werden die Smartphone-Flaggschiffe mit HyperOS auf den Markt kommen. Sie sollen erneut Kameras nutzen, die in Kooperation mit Leica entwickelt worden sind. Zu den Features wird auch eine variable Blende zählen. Als SoC soll der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 herhalten. Ein Xiaomi 14 ist ebenfalls angedacht – dieses wird aber wohl erst 2024 vorgestellt.

Man rechnet für das Xiaomi 14 Pro mit 16 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz in der Maximalausstattung. Die Aufladung soll mit 120 Watt erfolgen. Das Xiaomi 14 soll wiederum mit 90 Watt aufladen. Beide Smartphones kommen wohl in den Farben Schwarz, Weiß und Grün auf den Markt. Das normale Gerät wird es auch in der Farbe Pink geben.

Alles Weitere erfahren wir dann wohl am 26. Oktober 2023. Eine separate Vorstellung für den europäischen Raum wird später folgen – vermutlich erst in einigen Monaten.

Quelle: Xiaomi (Weibo)