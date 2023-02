Xiaomi 13 und 13 Pro: Internationale Vorstellung am 26.02.2023

Xiaomi hatte die beiden Smartphone-Flaggschiffe Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro für den chinesischen Markt bereits vorgestellt. Beide Modelle setzen auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als SoC und verwenden Android 13 mit MIUI 14 als Betriebssystem. Preislich liegt das Xiaomi 13 Pro je nach gewählter RAM- und Speicherkonfiguration bei 681 bis 858 Euro. Für das Xiaomi 13 fallen 545 bis 681 Euro an. Am 26. Februar 2023 werden wir nun mehr zu den Preisen in Europa erfahren.

Denn für jenen Termin hat Xiaomi laut dem Gründer und CEO, Lei Jun, ein Launch-Event angesetzt. Da geht es um die internationale Veröffentlichung der Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro. Technisch wird es natürlich beim Alten bleiben. Hier wäre noch zu wissen, dass die beiden mobilen Endgeräte LPDDR5X-RAM und UFS-4.0-Speicher verwenden. Das Pro-Modell nutzt außerdem ein AMOLED-LTPO-Display mit 6,73 Zoll Diagonale, 3.200 x 1.440 Pixeln als Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate sowie Unterstützung für HDR10+, Dolby Vision und PWM-Dimming mit 1.920 Hz beansprucht.

Das Xiaomi 13 Pro bietet obendrein eine Hauptkamera mit Leica-Branding und 50 (Sony IMX989, OIS, Weitwinkel), 50 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto, 3x optischer Zoom, Leica Floating Lens) Megapixeln. Des Weiteren sind die Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Head-Tracking und der Akku mit 4.820 mAh und 120-Watt-Schnellladung erwähnenswert. Kabellos kann mit 50 Watt geladen werden. Reverse-Wireless-Charging ist mit 10 Watt möglich. Nach IP68 ist das Xiaomi 13 Pro resistent gegen Staub und Wasser.

Das Xiaomi 13 nutzt ein AMOLED-Display mit 6,36 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixeln, 120 Hz Bildwiederholrate und Unterstützung für Dolby Vision sowie HDR10+. Ein LTPO-Panel kommt nicht zum Einsatz. Auch Stereo-Speaker mit Dolby Atmos sowie der Head-Tracking-Funktion für das Gerät behält man bei. Der verbaute Akku mit 4.500 mAh kann mit maximal 67 Watt geladen werden – bzw. 50 Watt kabellos. Reverse Charging mit 10 Watt bleibt dabei. Laut Xiaomi steht die Kamera bei 50 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) + 10 (Telephoto, OIS) Megapixeln. Auch das Xiaomi 13 ist nach IP68 resistent gegen Staub und Wasser.

Schon am 26. Februar 2023 erfahren wir dann ja mehr zu der Verfügbarkeit und den Preisen in Europa.

Quelle: Lei Jun (Twitter)