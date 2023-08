Google Pixel 8 (Pro): Vorstellung am 4. Oktober 2023 bestätigt

Google hat es mittlerweile bestätigt: Die Vorstellung seiner neuen Smartphone-Generation erfolgt am 4. Oktober 2023. An jenem Datum werden wir demnach die Pixel 8 und Pixel 8 Pro offiziell zu Gesicht bekommen. Allerdings hat Google da schon gepatzt, denn auf seiner Website veröffentlichte man schon vorab in einem anderen Zusammenhang ein Marketing-Bild des Pixel 8 – siehe das Beitragsbild.

Es könnte jedoch auch Absicht sein, dass Google das Bild des Smartphones einstellte, um so die Diskussionen anzufachen und den Hype zu schüren. Sowas lässt man dann gerne mal wie ein Versehen aussehen. Am 4. Oktober 2023 will Google ebenfalls auch eine neue Generation der Pixel Watch aus dem Hut zaubern.

Zuletzt hatte Google da das Pixel 7a als Einstiegsmodell für seine Pixel-Reihe auf den Markt gebracht. Das neue Flaggschiff soll jetzt aber das Pixel 8 Pro werden, welches wohl an der Rückseite auch einen Temperatursensor integrieren wird. Zudem sei ein LTPO-OLED-Bildschirm mit 120 Hz Bildwiederholrate, QHD+ als Auflösung und 6,7 Zoll Diagonale an Bord. Als Chip soll der Tensor G3 fungieren. Man rechnet mit 12 GByte RAM und wahlweise 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz.

Für die Triple-Kamera stehen 50 (Weitwinkel, OIS), + 64 (Ultra-Weitwinkel) + 48 (Telephoto) Megapixel im Raum. Die Selfie-Cam wird wohl mit 11 Megapixeln arbeiten. Der Akku soll auf 4.950 mAh kommen und sich mit 27 Watt aufladen lassen. Ab Werk wird Android 14 installiert sein.

Das Pixel 8 soll den gleichen Chip und ebenfalls Android 14 bieten. Auch bei Speicherplatz und RAM sowie der Selfie-Cam bleibe alles identisch. Jedoch specke man das Display auf 6,17 Zoll bei FHD+ und abermals 120 Hz ab. Der Akku stehe nun bei 4.485 mAh und werde mit 24 Watt geladen. Für die Dual-Kamera sollen 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultra-Weitwinkel) MP drin sein.