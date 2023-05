Google Pixel 7a: Neues Mittelklasse-Smartphone startet für 509 Euro

Google hat in dieser Woche das neue Mittelklasse-Smartphone Pixel 7a offiziell vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein mobiles Endgerät zum Preis von 509 Euro mit einem OLED-Display mit 6,1 Zoll Diagonale, einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Bildpunkten bei 90 Hz Bildwiederholrate sowie mit HDR-Support. Als SoC dient der aus den Pixel 7 und Pixel 7 Pro bekannte Tensor G2, gekoppelt mit dem Sicherheitschip Titan M2. Als Betriebssystem dient das unveränderte Android, für das Google wie immer schnellste Updates verspricht – und 5 Jahre Sicherheits-Updates.

Das Google Pixel 7a misst 152 x 72,9 x 8 mm und wiegt 193,5 g. Der Akku kommt zwar nur auf 4.300 mAh, soll aber dennoch dank diverser Software-Kniffe lange durchhalten. Etwa erwähnt der Hersteller den Extrem-Energiesparmodus, mit dem sich 72 Stunden herauskitzeln lassen. Dazu kommt die Funktion “Intelligenter Akku”. Eine Neuerung ist, dass das Mittelklassemodell jetzt Wireless Charging mitbringt. Zur weiteren Ausstattung zählen 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz (UFS 3.1).

Für die Dual-Kamera weist Google 64 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel aus. Da gibt es zahlreiche Sonderfunktionen wie den Nachtmodus, Real Tone für natürliche Hauttöne oder die Langzeitbelichtung. Die Frontkamera steht bei 13 Megapixeln. Auch Stereo-Lautsprecher bringt das Pixel 7a mit – sowie Schnittstellen wie USB-C (3.2 Gen 2), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC, GPS, 5G / 4G LTE. Nach IP67 ist das Smartphone resistent gegen Staub und Wasser.

Das Google Pixel 7a kommt in den Farben Charcoal, Sea, Snow und Coral auf den Markt. Die zuletzt genannte Variante gibt es exklusiv im Google Store. Natürlich gibt es auch direkt eine Launch-Aktion für frühe Besteller: Wer das Pixel 7a an eine deutsche Lieferadresse bis 22. Mai 2023 bestellt, erhält die Google Pixel Buds A als Dreingabe. Das gilt lediglich bei teilnehmenden Händlern. Jeder Käufer kann maximal zweimal an der Aktion teilnehmen.

Quelle: Google