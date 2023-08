Epic Games Store: Ab sofort ist “Cave Story+” gratis

Wie jeden Donnerstag um 17 Uhr, so gibt es auch heute im Epic Games Store den fliegenden Wechsel bei den Gratis-Spielen. Daher wird der Titel der letzten Woche, “Homeworld: Desters of Kharak”, ab sofort abgelöst. Stattdessen können Interessierte auf der Plattform von Epic Games bis zum nächsten Donnerstag jetzt den Titel “Cave Story+” kostenlos der eigenen Spielesammlung hinzufügen.

Es handelt sich hier um ein bekanntes Indie-Spiel, das im Retro-Stil gehalten ist. So erinnert die Grafik des Plattformers bewusst an klassische Games aus der 8- bzw. 16-bit-Ära, speziell an NES und SNES. In dem Titel “Cave Story+” bahnt sich der Spieler rennend, springend und fliegend seinen Weg durch ein umfangreiches Abenteuer. Dabei lassen sich auch im Rahmen der Geschichte mit Oldschool-Charme einige Geheimnisse entdecken.

Wer nun an “Cave Story+” keinerlei Gefallen findet, kann bis nächste Woche abwarten. Am Donnerstag um 17 Uhr wird es dann wieder Ersatz geben. Natürlich möchte Epic Games mit seinen Gratis-Titeln die Gamer zur Erstellung eines Kontos locken. Da schwingt die Hoffnung mit, dass nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele eingesteckt werden, sondern auch einmal der ein oder andere Euro in Käufe fließt.

Quelle: Epic Games Store