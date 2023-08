Epic Games Store: Ab sofort ist “Homeworld: Deserts of Kharak” gratis

Im Epic Games Store gibt es nach den letzten Wochen voller Doppelpacks in dieser Woche zur Abwechslung mal wieder nur ein Spiel gratis. Das ist in diesem Fall als Ablöse der Games aus der letzten Woche das Strategiespiel “Homeworld: Deserts of Kharak”. Dabei handelt es sich um ein Prequel zu den klassischen “Homeworld”-Spielen, das sich auf Bodenangriffe konzentriert.

Mit dem kostenlosen Spiel der Woche will Epic Games natürlich vor allem Neukunden in seinen Store locken. So sind die Freebies stets ein Weg, um neue Gamer dazu zu animieren, sich ein Konto zu registrieren. Da schwingt freilich stets die Hoffnung mit, dass irgendwann nicht nur die Gratis-Games mitgenommen werden, sondern der ein oder andere auch einen Kauf im Store tätigt.

Als Spieler stellt man hier eine eigene Flotte zusammen und führt sie auf dem Treibsand von Kharak zum Sieg. Das Strategiespiel verfügt sowohl über einen Einzel- als auch einen Mehrspieler-Modus. Die Entwicklung hat Blackbird Interactive übernommen. Das Studio ist abseits von “Homeworld” auch für “Company of Heroes” bekannt.

Im Zentrum stehen taktische Kämpfe, bei dem auch das Terrain zum eigenen Vorteil genutzt werden muss.

Sollte dieser Titel nicht auf ausreichend Gegenliebe stoßen: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr erfolgt wieder die Ablöse.

Quelle: Epic Games Store