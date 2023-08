Qualcomm Snapdragon G: Neue Chips speziell für Gaming-Handhelds

Qualcomm hat in dieser Woche eine neue Serie von Chips angekündigt: Die Snapdragon G richten sich speziell an Gaming-Handhelds mit Android. So will Qualcomm also wohl vom aktuell gut laufenden Segment der Handhelds profitieren. Als Partner kann man unter anderem schon Ayaneo nennen. Dessen Pocket Air und Pocket S werden offenbar auf die neuen SoCs zurückgreifen. Dabei erscheinen drei unterschiedliche Snapdragon G: die G1, G2 und G3.

Als weitere Partner hat Qualcomm neben Ayaneo schon Huaqin, Inventec und Thundercomm namentlich genannt. Dabei ist der Snapdragon G1 das Einstiegsmodell. Laut Qualcomm eigne er sich für lüfterlose Handhelds, die primär für das Cloud-Gaming gedacht sind. Hier stehen deswegen lange Akkulaufzeiten und verzögerungsfreie Verbindungen im Fokus. Als technische Basis dienen acht Kryo-Kerne für die CPU und die Adreno A11 als GPU.

Es folgt der Qualcomm Snapdragon G2 Gen 1 mit abermals acht Kryo-Kernen, aber der leistungsfähigeren GPU Adreno A21. Man integriert auch das Qualcomm FastConnect 6700 Mobile Connectivity System und das Snapdragon X62 5G Modem-RF System. Dadurch können als Schnittstellen Wi-Fi 6E und 5G Verwendung finden.

Der neue Flaggschiff-Chip der G-Serie ist dann der Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Auch hier sind acht Kryo-Kerne die Grundlage. Die GPU erfährt abermals eine Aufwertung, und zwar auf die Adreno A32. Deswegen ermöglicht man auch Hardware-beschleunigtes Ray-Tracing. Zudem verspricht Qualcomm Wi-Fi 7, 5G, Low-Latency-Bluetooth mit Snapdragon Sound und die Option XR-Brillen via Tethering zu verwenden.

Qualcomm stellt Partnern dabei auch ein Referenzdesign auf Basis des Snapdragon G3x Gen 2 zur Verfügung. Erste Geräte mit den neuen Chips werden noch für 2023 erwartet.

