Ayaneo Pocket Air: Mehrere Versionen des Gaming-Handhelds geplant

Ayaneo ist vielbeschäftigt: Man hat mit dem Kun ein neues Windows-Gaming-Handheld angekündigt und mit dem Pocket Air ein ähnliches Modell mit Android. In Bezug auf letzteres hatten wir schon über die technischen Daten berichtet. Doch jetzt steht eine Neuerung im Raum: Das Ayaneo Pocket Air soll grundlegend mit dem MediaTek Dimensiy 1200 auf den Markt kommen. In Aussicht gestellt, wurde aber auch schon ein Ableger mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Anzeige

Obendrein soll es weitere Neuauflagen geben, die dann gar den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 verwenden werden. Ayaneo will da also offenbar recht facettenreich im Segment für Gaming-Handhelds mit Android wildern. Dabei soll für das Pocket Air ja auch das Cloud-Gaming eine Rolle spielen.

Ende August veranstaltet Ayaneo ein Launch-Event zum Pocket Air. Dann will man auch Angaben zur Auslieferung und den verschiedenen Varianten machen. Auf IndieGoGo hat man schon eine Site geschaltet, dort ist aber noch keine Bestellung möglich. Das dürfte sich demnach ja schon bald ändern.

Wie man sieht, trägt das Segment für Gaming-Handhelds seit der Veröffentlichung des Steam Decks von Valve immer mehr Blüten. Ayaneo ist da nur ein Hersteller, welcher davon profitieren will. Lenovo soll etwa mit dem Legion Go ebenfalls ein Handheld planen. Und Asus ist bereits mit dem ROG Ally am Markt vertreten.