Lenovo Legion Go: Neues zum PC-Handheld

Lenovo plant mit dem Legion Go ebenfalls ein PC-Gaming-Handheld. Derlei Geräte sind seit den unerwarteten Erfolgen des Valve Steam Decks in Mode gekommen. Beispielsweise hat Asus mit dem ROG Ally eine direkte Konkurrenz veröffentlicht und dann ist da auch Ayaneo mit einer ganzen Bandbreite an Geräten. Lenovo wird den Leaks nach zu urteilen wie Asus auf den AMD Ryzen Z1 für sein Modell setzen. Offen ist aber noch, ob es der “normale” Chip oder die leistungsfähigere Extreme-Version sein wird.

Auf den durchgesickerten Fotos sieht das Lenovo Legion Go durchaus optisch attraktiv aus. Zu den weiteren technischen Daten liegen aber nur Spekulationen bzw. vage Informationen vor. Demnach soll der Touchscreen etwa auf 8 Zoll Diagonale kommen. Die Controller-Einheiten werden offenbar abnehmbar sein, was frappierend an die Joy-Con der Nintendo Switch erinnert.

An Anschlüssen sollen microSD, USB-C und ein Kopfhörer-Port an Bord sein. Wie beim Steam Deck sollen auch Touchpads zur Bedienung an Bord sein. Auch ein Scrollrad wie bei einer Maus ist neben den üblichen Sticks und Buttons an Bord. Speziell für das Lenovo Legion Go soll der Hersteller zusätzlich eine AR-Brille in der Entwicklung haben.

Wann das PC-Gaming-Handheld Lenovo Legion Go auf den Markt kommen soll, ist noch offen. Auch zum Preis kennen wir noch keine Details. Vielleicht erfahren wir ja zur IFA 2023 mehr?

