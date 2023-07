Ayaneo Kun: Neues PC-Gaming-Handheld mit Windows 11 vorgestellt

Konkurrenz fürs Steam Deck und das Asus ROG Ally: Ayaneo ist ebenfalls auf PC-Gaming-Handhelds spezialisiert und hat bereits zahlreiche Modelle veröffentlicht. Mit dem Ayaneo Kun hat man nun ein neues Modell vorgestellt und auch schon eine Kampagnen-Site bei der Crowdfunding-Plattform IndieGoGo geschaltet. Jene erlaubt aber noch keine Reservierungen. Dafür sind mittlerweile zahlreiche technische Daten des Ayaneo Kun bekannt.

So wird das mobile Endgerät ein IPS-Display mit 8,4 Zoll Diagonale und einer 2.5K-Auflösung bzw. 1600p bieten. Als Betriebssystem des Ayaneo Kun dient Windows 11. Wiederum fungiert als Herzstück der Prozessor AMD Ryzen 7 7840U. Zur RAM- und Speicherausstattung liegen hingegen noch keinerlei Informationen vor. Dafür ist bekannt, dass ein recht üppiger Akku mit 75 Wh an Bord sein soll. Das Handheld soll am Ende 312 x 133 x 21,9 mm messen. Zum Gewicht fehlen dann wieder Angaben.

Dabei findet man die üblichen Buttons, zwei Analogsticks und ein digitales Steuerkreuz vor. Dazu kommen Touchpads links und rechts vom Screen. Aufhorchen lässt, dass das Ayaneo Kun sowohl für die Analogsticks als auch für die Schultertasten auf Hall-Effekt-Sensoren setzt. Damit wird die Anfälligkeit für Stick-Drift eliminiert und die Präzision erhöht. An der Rückseite gibt es zusätzlich vier Buttons, die sich frei programmieren lassen. Auch bietet das Ayaneo Kun Anschlüsse für zweimal USB-C, einmal USB-A und 3,5-mm-Audio.

Offen ist noch, was das Ayaneo Kun kosten soll und wann dieses Modell wirklich im Handel verfügbar sein wird. Im August 2023 will der Hersteller mehr verraten.

Quelle: Ayaneo (IndieGoGo)