Ayaneo Flip: PC-Gaming-Handheld erscheint auch mit dem AMD Ryzen 7 8840U

Ayaneo hat 2023 so einige PC-Gaming-Handhelds auf den Markt gebracht – z. B. das Flaggschiff Ayaneo Kun. Mit dem Ayaneo Flip steht ein weiteres Modell in den Startlöchern, das es in zwei Ausführungen geben wird: einmal mit einem zweiten Touchscreen und einmal mit einer physischen Tastatur. Inzwischen hat der Hersteller aber zusätzlich bestätigt, dass das Flip obendrein mit zwei verschiedenen Chips zu haben sein wird.

Wie erwartet, wird es das Ayaneo Flip einmal mit dem Prozessor AMD Ryzen 7 7840U in den Handel schaffen. Alternativ wird es auch als Variante mit dem brandneuen Ryzen 7 8840U auf den Markt kommen. Dieser Chip soll primär eine stärkere NPU mitbringen. In Sachen CPU- und GPU-Leistung wird es aber wohl keine so erheblichen Sprünge geben.

Das Ayaneo Flip bringt ansonsten ein LC-Haupt-Display mit 7 Zoll Diagonale und 120 Hz Bildwiederholrate mit. Ebenfalls ist wahlweise eine physische Tastatur oder ein Zweit-Display mit 3,5 Zoll an Bord. Für den Akku sind 46,2 Wh angesagt. Ein weiteres Merkmal: Die Schultertasten und Sticks operieren mit Hall-Effekt-Sensoren, was Stick Drift ausschließt und die Langlebigkeit erhöht.

Die IndieGoGo-Kampagne zum Ayaneo Flip befindet sich hier. Sie ist allerdings noch nicht aktiv, sodass es auch noch keine Preise zu sehen gibt.

Quelle: Ayaneo (Twitter)