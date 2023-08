Xbox 360 Marketplace schließt Mitte 2024

Microsoft schließt am 29. Juli 2023 seinen Xbox 360 Marketplace. Das bedeutet, dass sich an der bereits 2005 erschienenen Spielekonsole dann keine neuen Spiele, Add-ons und Videoinhalte mehr über den Store kaufen lassen werden. Es wird aber weiterhin Zugriff auf bereits erworbene Spiele und DLCs erhalten bleiben, Bei Filmen und Serien ist das hingegen nicht der Fall. Jene gehen zwar nicht komplett verloren, werden aber nur noch an den neueren Plattformen Xbox One und Xbox Series X|S abrufbar sein.

So nutzen die neueren Konsolen den Microsoft Store, über den auch weiterhin Inhalte gekauft und bezogen werden können, die zuvor für die Xbox 360 auf den Markt gekommen sind. Via Abwärtskompatibilität können diese dann auch an Xbox One und Xbox Series X|S gespielt werden – oft mit deutlich verbesserter Technik wie höheren, nativen Auflösungen. Insofern ist es vielleicht durchaus an der Zeit, die Xbox 360 aus dem Jahr 2005 in Rente zu schicken. Die Produktion hatte Microsoft 2016 eingestellt.

Es ist an der Xbox 360 sogar möglich, weiterhin Multiplayer-Spiele zu zocken, insofern die einzelnen Publisher die Server noch betreiben. Der Transfer von Spielständen in die Cloud bleibt ebenfalls erhalten. Doch mit der Einstellung des dedizierten Xbox 360 Marketplaces werden sicherlich auch einige Spiele entschwinden, die es auf keinen anderen Plattformen gibt. Hier wird es dann wieder eine Aufgabe für Videospiele-Historiker geben.

Quelle: Microsoft