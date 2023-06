Xbox Series X und Xbox Game Pass werden teurer

Microsoft hat mehrere Preiserhöhungen angekündigt. Die wohl wichtigste: Die Spielekonsole Xbox Series X kostet ab 1. August 2023 in Deutschland 549,99 Euro. Das entspricht einer Preiserhöhung um rund 50 Euro. Denn aktuell ist die Konsole für 499,99 Euro erhältlich. Am Ende zieht Microsoft hier mit Sony nach, die den Preis der PlayStation 5 bereits 2022 auf 549,99 Euro erhöht hatten.

Die Xbox Series S bleibt indessen von der Preiserhöhung unberührt. Dafür dreht Microsoft jedoch auch bei seiner Spieleflatrate, dem Xbox Game Pass, an der Preisschraube. Hier erhöht sich der Preis für den Standardtarif, den Xbox Game Pass, von 9,99 auf 10,99 Euro im Monat. Hingegen kostet der Xbox Game Pass Ultimate bald 14,99 Euro statt wie bisher 12,99 Euro im Monat. Für Neukunden greift die Preiserhöhung ab dem 6. Juli 2023. Bestandskunden sollen ab dem 13. September 2023 mehr zahlen.

Microsoft gibt an, dass man die Preisanpassungen aufgrund veränderter Marktbedingungen vornehmen müsse. Wir befinden uns damit in der historisch einmaligen Situation, dass die Preise der aktuellen Spielekonsolen der Xbox- und PlayStation-Marken im Zeitverlauf nicht gesunken, sondern sogar gestiegen sind. Verantwortlich sind die Nachwehen der Corona-Krise sowie natürlich die hohe Inflation, die unter anderem durch den Krieg in der Ukraine angetrieben worden ist.

Quelle: The Verge