Qualcomm Hamoa: Mehrere Chips für Windows on ARM geplant

Qualcomm plant neue Desktop- und Notebook-Prozessoren, welche die schon 2022 angedeuteten Oryon-Kerne verwenden sollen. Ab Anfang 2024 sollen die neuen Chips, welche wohl als Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 auf den Markt kommen werden, Notebooks und Tablets antreiben. Dabei will man sich offenbar ein Beispiel an AMD und Intel nehmen. So soll es nicht nur einen neuen Chip geben, sondern mindestens drei Abwandlungen.

Anzeige

Demnach werde das Topmodell 12 Kerne nutzen – es wird aber auch Ableger mit zehn bzw. acht Kernen geben. Zudem sind angeblich Versionen mit unterschiedlichen Taktraten denkbar. Man führt dabei die Arbeit von Nuvia weiter. Qualcomm hatte das Start-up ehemaliger Apple-Ingenieure vor einigen Jahren übernommen. Intern laufen die Chips unter dem Codenamen Hamoa. Zwölf Kerne sollen die SC8380 bzw. SC8380XP bieten. Zehn werden es bei den SC8370 bzw. SC8370XP und acht Kernen dann für die SC8350 bzw. SC8350X.

In allen Fällen sollen vier Effizienz-Kerne eine Konstante bilden. Unterschiede wird es bei den Performance-Kernen geben, die zunehmend abnehmen in der Anzahl. Beim Flaggschiff seien es acht Leistungskerne, dann nur noch sechs bzw. vier. In ersten Windows-PCs erwartet man die Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 ab Anfang 2024.

Für sowohl Microsoft als auch Qualcomm wird es aber weiterhin ein Kampf bleiben, Windows on ARM durchzuboxen. Apple ist dies mit seinem Apple Silicon leichter gelungen, da man eben das gesamte Ökosystem aus Hard- und Software kontrolliert. Diesen Luxus genießen Microsoft und Qualcomm nicht.

Quelle: WinFuture