Medion Erazer Bandit P20: Gaming-PC mit der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

Medion bringt in dieser Woche einen neuen Gaming-PC sauf den Markt: den Erazer Bandit P20 zum Preis von 1.699,95 Euro. Allerdings handelt es sich hier dennoch eher um ein Modell der Einstiegs- bzw. unteren Mittelklasse, das eher für 1080p-Gaming prädestiniert ist. Denn im System werkelt etwa als Grafiklösung nur eine Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GByte GDDR6-RAM. Und auch die 16 GByte DDR5-Arbeitsspeicher liegen nicht ganz auf der Höhe der Zeit.

Anzeige

Als Prozessor dient hingegen der leistungsfähige Intel Core i7-13700 der 13. Generation. Das PCIe-SSD WD_Blue SN570 mit 1 TByte Kapazität dient als Speicherlösung. Dabei verwendet Medion ein Gehäuse von In Win mit Glaspanels an den Seiten und einer LED-Beleuchtung. So will man also auch optisch etwas anbieten. Im Lieferumfang liegen obendrein bereits eine kabelgebundene Tastatur und Maus bei.

Verfügbarkeit

Der Gaming-PC Medion Erazer Bandit P20 ist laut dem Hersteller ab sofort zum Preis von 1.699,95 Euro im Medion-Shop erhältlich.

Technische Ausstattung des Erazer Bandit P20