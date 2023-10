Qualcomm Snapdragon X: Neue Namensgebung für die PC-Chips

Qualcomm hat heute eine Änderung in der Namensgebung für die Snapdragon-Plattform im Desktop- und Notebook-Segment angekündigt. Die neue Bezeichnung wird Snapdragon X lauten, welche die bisherige Bezeichnung, wie zum Beispiel Snapdragon 8cx, ersetzt. Qualcomm möchte mit dieser Anpassung hervorheben, dass die PC-Branche an einem Wendepunkt stehe, da neue Chips wie die Snapdragon-SoCs mit integrierten CPUs, GPUs und NPUs den Markt revolutionieren.

Anzeige

Die kommende CPU Oryon wird etwa als “Quantensprung in Sachen Performance und Effizienz” beschrieben. In Verbindung mit der firmeneigenen NPU könnte dies eine neue Ära der generativen KI einläuten, so das Unternehmen. Eventuell ist die Namensgebung aber dennoch etwas unglücklich: Snapdragon X als Umtaufe erinnert ironischerweise an die Umbenennung von Twitter zu X, die Elon Musk vor einigen Monaten vollzogen hat.

Qualcomm plant jedenfalls, die Snapdragon X durch neue Logos und eine aktualisierte Markenidentität hervorzuheben. Weitere Informationen zu den Chips werden im Rahmen des diesjährigen Snapdragon Summits bekannt gegeben.