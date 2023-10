Asus und Intel besiegeln die Übernahme der NUC-Produktion

Wir hatten bereits darüber berichte, dass zugleich Intel die NUC-Sparte begräbt und Asus sozusagen in die Bresche springt und die weitere Betreuung und den Vertrieb übernimmt. So vertreibt Asus Intel-NUC-Produktlinien der 10. bis 13. Generation und wird auch neue, zukünftige NUC-Systeme entwickeln. Asus will mit seinen NUC-Systemen eine breite Palette von Lösungen für den industriellen, kommerziellen und Prosumer-Markt bieten, so das Unternehmen selbst.

Inzwischen hat man dann auch die offizielle Vertragsunterzeichnung abgeschlossen und damit quasi final den Staffelstab übergeben. Bei den Intel NUC handelt es sich um anpassbare Small-Form-Factor-Geräte oder Compute-Elemente, die sich für Unternehmen, Edge Computing und Gaming-Umgebungen eignen. Asus hat bereits vielseitige Erfahrungen mit Mini-PCs, war also wohl prädestiniert für die Übernahme der NUC-Sparte. Zumal man international einen guten Ruf im PC-Bereich genießt.

Asus hat sowohl Hardware-Systemdesigns als auch Software von Intel lizenziert. Die Asus-NUC-Lösungen sollen so konzipiert sein, dass sie industriellen Standards entsprechen. Als künftige Anwendungsfälle für Asus NUCs sind u. a. Asset & Operations Optimization, Human Wellness Monitoring, Logistics & Tracking und Product Inspection genannt.

