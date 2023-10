Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vorgestellt

Qualcomm hat sein neues Flaggschiff-SoC für Smartphones vorgestellt: den Snapdragon 8 Gen 3. Der Chip entsteht im 4-Nanometer-Verfahren und soll mit Leistungssprüngen in allen Bereichen überzeugen. Das gilt also sowohl für die CPU- als auch die GPU-Performance und die KI-Fähigkeiten. Gegenüber dem Vorgängermodell, den Snapdragon 8 Gen 2, will man im Durchschnitt 30 % mehr Leistung bei 20 % mehr Effizienz bieten.

Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 setzt auf acht Kerne. Einer davon ist der Prime-Core Cortex-X4 mit bis zu 3,3 GHz Takt. Dazu gesellen sich fünf Performance-Kerne mit bis zu 3,2 GHz Takt und zwei Effizienz-Kerne mit bis zu 2,3 GHz Takt. Die integrierte Adreno-GPU unterstützt hardwarebeschleunigtes Ray-Tracing mit 40 % mehr Leistung als beim Vorgängermodell. Dabei sei der Grafikchip um 25 % leistungsfähiger und um 25 % effizienter als bei Snapdragon 8 Gen 2.

Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 unterstützt für Spiele bis zu 240 fps bzw. Displays mit bis zu 240 Hz. Ähnlich wie AMD mit FSR und Nvidia mit DLSS kann auch die Adreno Frame Engine 2.0 zudem KI-Zwischenbilder berechnen. Unterstützung für die Unreal Engine 5.2 schreibt man sich ebenso auf die Fahnen. Zusätzlich unterstützt man LPDDR5X-RAM mit bis zu 4.800 MHz und 24 GByte. An Schnittstellen ist unter anderem Wi-Fi 7 dabei.

Über KI-Funktionen will man etwa einen verbesserten Nachtmodus, optimiertes HDR und ein Radiergummi ermöglichen, ähnlich wie Google an den Pixel-Smartphones, das kinderleicht Objekte aus Fotos entferne. Wer eher den Audio-Bereich spannend findet, darf sich auf Support für 24-bit bei 96 kHz über Bluetooth freuen.

Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 wird unter anderem in kommenden Smartphone-Flaggschiffen von Asus, Honor, iQOO, Meizu, Nio, Nubia, OnePlus, Oppo, realme, Redmi, RedMagic, Sony, vivo, Xiaomi, und ZTE Verwendung finden.

Quelle: Qualcomm