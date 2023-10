Qualcomm Snapdragon X Elite: Neue PC-Prozessoren vorgestellt

Qualcomm hat mit den Snapdragonm X Elite neue Chips für Windows-PCs vorgestellt. Sie nutzen auch die bereits im letzten Jahr angedeuteten Oryon-CPUs. Dabei verspricht Qualcomm nicht nur hohe CPU-Leistung, sondern auch enorme Effizienz. Damit will man die x86-Konkurrenz von AMD und Intel auf die hinteren Plätze verweisen. Insbesondere im Bereich KI möchte man punkten und verspricht vage bis zu 4,5-mal mehr KI-Prozessorleistung als bei der Konkurrenz.

Erste PCs auf Basis der Qualcomm Snapdragon X Elite soll es ab Mitte 2024 im Handel geben. Auch diese Chips entstehen im 4-Nanometer-Verfahren. Als Basis dienen 12 Kerne mit 3,8 GHz Takt bzw. 4,3 GHz im Boost-Modus. Dabei sollen die Snapdragon X Elite im direkten Vergleich mit Pendants aus der Reihe der Intel Core der 13. Generation bei Multi-Threaded-Szenarios in etwa die gleiche Leistung bringen, aber 68 % weniger Strom benötigen. Auch gegenüber dem Apple Silicon will man überlegen sein. Zumindest im Vergleich mit einem Apple M2 bringe der Snapdragon X Elite eine um 50 % höhere Multi-Thread-Spitzenleistung.

Auch eine Adreno-GPU mit 4,6 TFLOPs und Support für DirectX 12 ist integriert. Sie kann bis zu drei 4K-Monitore mit 60 Hz befeuern. Ebenfalls lassen sich die Videocodecs AV1, H-264 und auch H.265 (HEVC) en- und decodieren – in 4K mit 60 fps und 10-bit. Für KI-Anwendungen ist die Hexagon-NPU mit 45 TOPs integriert. Die Snapdragn X Elite unterstützen zudem LPDDR5X-RAM mit bis zu 136 GB/s, 42 MByte Cache und auch PCIe Gen 4 bzw. UFS 4.0 für Speicherplatz.

An weiteren Schnittstellen ist man für Wi-Fi 7, 5G und Bluetooth 5.4 gerüstet. In Sachen Audio ist der Qualcomm Aqstic DAC an Bord. Für Kameras hält man den Qualcomm Spectra bereit, der Kameras mit bis zu zweimal 36 Megapixeln unterstützt – auch für 4K-Video-Aufnahmen mit HDR.

Zu bedenken ist, dass das zwar alles gut klingt, das Windows-Ökosystem bisher aber sehr auf x86-Anwendungen gepolt ist und Microsoft weit weniger Kontrolle über die offene Plattform hat, als Apple bei seinem geschlossenen System. Deswegen konnten sich auch bisherige ARM-Chips von Qualcomm kaum durchsetzen. Es bleibt abzuwarten, wie es mit dem Snapdragon X Elite läuft.

Quelle: Qualcomm