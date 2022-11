Qualcomm Oryon: Custom-CPUs als Rivalen für das Apple Silicon

Qualcomm hat im Rahmen seines Snapdragon Summits in Hawaii eine Überraschung zum Besten gegeben: Mit Oryon plant man neue Custom-CPUs für unterschiedliche Geräte. Oryon wird dabei nicht die Snapdragon-Marke ersetzen, sondern vielmehr die Kryo-Kerne ablösen. Als Erstes sollen offenbar Desktop- / Notebook-Chips für Windows auf den Markt kommen. Leider geizt Qualcomm noch mit technischen Angaben zu Oryon.

Anzeige

So enthüllte man nur vage, dass Oryon eben für Custom-CPUs auf ARM-Basis stehe. Punkten will man gegenüber x86-CPUs von AMD und Intel, die man aber nicht namentlich nannte, mit integriertem 5G-Modem, Wi-Fi 7 und auch den KI-Funktionen, die durch eine direkt eingebundene NPU performanter und zugleich effizienter sein sollen als bei traditionellen x86-Lösungen.

So verspricht Qualcomm logischerweise eine enorme Effizienz bei hoher Leistung. Wer nun Einzelheiten zur Technik erwartet, muss aber noch zurückstecken. Bis auf den Namen Oryon gab sich der Hersteller noch sehr verschwiegen. Man stellte nur allgemein erste Geräte auf Oryon-Basis für 2023 in Aussicht. Oryon soll aber nicht nur in Desktop-PCs und Notebooks zum Einsatz kommen, sondern auch in Snapdragon-Lösungen für Smartphones, Tablets und mehr.

Weiteres erfahren wir dann wohl im Verlauf des nächsten Jahres. AMD und Intel dürften da sicherlich sehr genau hinschauen, was Qualcomm aus dem Hut zaubert.