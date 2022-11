Epic Games Store: Ab sofort sind „Evil Dead: The Game“ und „Dark Deity“ gratis

Epic Games hat heute mal wieder zwei kostenlose Spiele neu im Programm für interessierte PC-Gamer. Die frischen Titel ersetzen dabei die Gratis-Games aus der letzten Woche. Wie immer, so gibt es nur eine einzige Voraussetzung, um die kostenlosen Inhalte mitzunehmen. Ihr müsst über ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store verfügen. Mit den Spielen für lau versucht der Anbieter also natürlich, euch dazu zu bringen, bei der digitalen Plattform hereinzuschauen und in Zukunft womöglich auch einmal Geld zu investieren.

Anzeige

Doch welche Spiele sind denn nun ab sofort umsonst zu haben? Als Erstes ist da „Evil Dead: The Game“ mit von der Partie. Dieses Multiplayer-Abenteuer basiert auf den Horror-Komödien des Regisseurs Sam Raimi. Als Sprecher ist in der Hauptrolle des Ash Williams sogar erneut der Stammdarsteller Bruce Campbell zu hören. Zuletzt kostete das Basis-Spiel 39,99 Euro, da schaut manch einer, insbesondere mit ein paar Freunden, sicherlich gerne herein.

Dazu gesellt sich die Mischung aus Strategie und Rollenspiel namens „Dark Deity“. Das Spiel mischt Retro-Look und moderne Anime-Einsprengsel, was sicherlich auch den Geschmack von manchem PC-Gamer treffen dürfte. Regulär beträgt der Preis dieses Titels sonst 21,99 Euro.

Sollten diese beiden Spiele bei euch nicht auf Zuspruch stoßen, dann wartet einfach ab bis zur nächsten Woche. Donnerstag um 17 Uhr hagelt es dann die nächste Runde an Gratis-Spielen im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games Store