Asus ROG Phone 6 erscheint als Diablo Immortal Edition

Das bereits erhältliche Asus ROG Phone 6 erhält eine weitere Sonderauflage: als Diablo Immortal Edition. Zuvor kam bereits eine spezielle Batman Editon auf den Markt. Jetzt versorgt man auch Fans des Spiels von Activision Blizzard. Technisch bleibt aber im Wesentlichen alles beim Alten. Für das Gaming-Smartphone dient der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 als SoC. Dem Chip stehen 16 GByte LPDDR5-RAM und 512 GByt UFS-3.1-Speicherplatz zur Seite.

Außerdem setzt die Diablo Immortal Edition des Asus ROG Phone 6 auf ein überarbeitetes Aura-RGB-Logo mit Grafiken aus dem Spiel. Die Rückseite hat zudem ein semi-mattes Finish im Höllenfeuer-Look erhalten. Was die Software betrifft, so gibt es ein exklusives „Diablo“-Theme, spezielle Icons, Animationen und Soundeffekte aus dem Game. Obendrein wird das Smartphone in einer Sonderverpackung ausgeliefert, die an den Horadic Cube erinnert.

Ebenfalls liegt beispielsweise ein limitiertes Case bei und eine SIM-Nadel mit dem „Diablo“-Logo. Letzten Endes wird das genannte Smartphone technisch dadurch weder besser noch schlechter, es handelt sich aber um Gimmicks, die Fans von „Diablo Immortal“ eventuell schätzen. Verfügbar ist das brandneue Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition ab dem 18. November 2022 direkt über den Online-Store des Unternehmens. Mit dem Öffnen der Vorbestellungen wird dann auch erst der finale Preis für Europa bestätigt. In den USA fallen 1.299 US-Dollar an.

Quelle: Asus