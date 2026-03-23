„Crimson Desert“: RPG-Kracher wird doch noch für die Intel Arc optimiert

„Crimson Desert“ ist wohl das Open-World-RPG der Stunde. Der Titel ist Ende der letzten Woche erschienen und stand bei vielen Spielern auf der Wunschliste. Allerdings guckten zunächst diejenigen komplett in die Röhre, welche eine Grafiklösung der Reihe Intel Arc einsetzen. Das soll sich wider Erwarten ändern, nachdem das Entwicklerstudio Pearl Abyss dem zunächst eine vehemente Absage erteilt hatte.

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So hat Pearl Abyss seine FAQ-Datenbank aktualisiert. Verwies man dort zuvor auf keinerlei vorhandene oder geplante Unterstützung für Intel Arc, so gibt man nun doch an, genau daran zu werkeln. In Zukunft solle ein Update für „Crimson Desert“ erscheinen, welches das Spiel offiziell für die Grafiklösungen von Intel optimiert. Ein erster Schritt ist, dass das Game inzwischen auf PC-Systemen mit Intel Arc zumindest gestartet werden kann. Das blieb vorher ebenfalls unmöglich.

Pearl Abyss weist jedoch darauf hin, dass „Crimson Desert“ bisher noch nicht für Intel Arc optimiert worden sei. Das Spiel starte zwar, es könne aber zu Performance-Problemen und Bugs kommen. Intel selbst hatte zuvor auch schon das Wort ergriffen und Pearl Abyss offiziell Unterstützung bei der Optimierung angeboten.

Quelle: Pearl Abyss