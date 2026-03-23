PlayStation: KI-Frame-Generierung soll auch auf die Spielekonsolen kommen

Die Sony PlayStation 5 Pro hat gerade erst mit PSSR 2.0 ein Upgrade für das Upscaling erhalten. Inzwischen bringt der leitende Entwickler der Konsole, Mark Cerny, aber weitere Features für die Zukunft ins Spiel. Demnach werden wir irgendwann auch KI-Frame-Generierung auf PlayStation-Plattformen zu Gesicht bekommen. Offen hielt Cerny, ob dies noch in dieser Konsolengeneration ein Thema sein könnte, oder doch eher für die kommende PlayStation 6.

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So hat Cerny betont, dass auch die FSR Frame Generation von AMD aus dem gemeinsamen Project Amethyst hervorgegangen sei. Entsprechend sei auch Sony an der fundamentalen Entwicklung der Technik beteiligt gewesen. Logischerweise will auch Sony sie in Zukunft in Form einer eigenen Abwandlung einsetzen. So, wie eben auch AMDs Upscaling FSR 4.0 und PlayStation Spectral Super Resolution alias PSSR 2.0 beide Abwandlungen der gemeinsamen Arbeit von Project Amethyst darstellen.

Sonys Mark Cerny hat jedoch direkt erklärt, dass es zumindest 2026 kein großes PSSR-Update mehr geben werde. Somit würden wir Sonys PlayStation-Variante der KI-Frame-Generierung, basierend auf Project Amethyst, frühestens 2027 zu sehen bekommen.

Quelle: Digital Foundry