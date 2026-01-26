PlayStation 6 könnte später auf den Markt kommen als bisher angenommen

Die meisten Marktforscher gehen aktuell davon aus, dass die PlayStation 6 Ende 2027 auf den Markt kommen dürfte. Dem stellen sich die Analysten von Sandstone Insights entgegen. Sie nehmen an, dass Sony den Lebenszyklus der aktuellen PS5 verlängert. Auf einen konkreten Zeitraum wollen sie sich jedoch nicht festlegen. Allerdings unterstellen sie, dass Sony durch starke First- und Third-Party-Spiele in der Lage sein wird, mit der PlayStation 5 am Markt länger erfolgreich durchzuhalten als bislang angenommen.

Ein längerer Lebenszyklus der PlayStation 5 könnte auch der Tatsache geschuldet sein, dass man sich vor Microsoft und der Xbox-Marke kaum noch fürchten muss. In dieser Konsolengeneration ist die PS5 bereits der eindeutige Sieger. Es ist sogar so weit gekommen, dass Microsoft keine Exklusivspiele mehr anbietet. Stattdessen erreichen kommende Triple-A-Spiele wie „Fable“, „Forza Horizon 6“ und mehr auch die PS5. Dazu kommen Katalogtitel wie „Halo: Master Chief Collection“ ebenfalls inzwischen auf die Sony-Plattform.

Mit der PlayStation 5 Pro hat Sony die leistungsfähigste Konsole am Markt. Eine direkte Konkurrenz von Microsoft fehlt. Insofern kann Sony sich erst einmal zurücklehnen und muss mit der PS6 keine Hektik an den Tag legen. Im Ergebnis rechnen die Marktforscher von Sandstone Insights, so klingt es jedenfalls, wohl nicht vor 2028 mit einer PlayStation 6. Ob sie damit richtig liegen, muss die Zeit zeigen.

Quelle: Sandstone Insights