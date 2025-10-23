Apple iPhone Flip könnte 2028 auf den Markt kommen

Apple soll aktuellen Gerüchten zufolge für 2028 ein eigenes Flip-Smartphone planen. Das mobile Endgerät würde dann folgerichtig mit Modellreihen wie den Samsung Galaxy Z Flip konkurrieren. Offenbar ist das Ziel des Herstellers aus Cupertino, sein Foldable ohne einen Rahmen um das Display zu veröffentlichen. Bereits 2026 könnte angeblich aber schon ein potenzielles iPhone Fold auf den Markt kommen.

Anzeige

Das iPhone Fold soll sich quasi wie ein Buch ausklappen lassen und dann ein Format erreichen, das dem iPad mini nahestehen soll. Grundlage soll ein LTPO+-Panel darstellen. 2027 könnte wiederum ein weiteres Foldable folgen, das auch eine Under-Display-Kamera für Face ID verwenden soll. Und für 2028 sei dann eben den Gerüchten zufolge nach aktuellem Stand der Dinge das iPhone Flip eingeplant.

Das Apple iPhone Flip soll zwar ein großes, inneres Display verwenden, das äußere Cover-Display aber vor allem für die Anzeige zentraler Basisinformationen einplanen. Aber auch KI-Shortcuts und Benachrichtigungen könnte man dort wohl einsehen.

Zu bedenken ist, dass es sich hier lediglich um inoffizielle Gerüchte handelt. Apple selbst schweigt und genießt natürlich und nimmt gar keine Ankündigungen zu Foldables vor – schon gar nicht für einen Zeitrahmen, der so weit in der Zukunft liegt.

Quelle: Naver