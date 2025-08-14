Xiaomi 16 (Pro): Smartphone könnte die beste Selfie-Kamera am Markt bieten

Xiaomis aktuelle Flaggschiffe sind noch die beiden Modelle Xiaomi 15 und 15 Pro – das Pro-Modell ist allerdings nur in China zu haben. Dazu gesellt sich die Ultra-Version. Doch schon bald wird Qualcomm einen neuen Chip vorstellen, den Snapdragon 8 Elite. Typischerweise ist Xiaomi einer der ersten Hersteller, die prompt mit der Ankündigung entsprechender Smartphone-Flaggschiffe nachlegen. Deswegen kochen auch schon jetzt die Gerüchte hoch.

Anzeige

So sollen die beiden Xiaomi 16 und Xiaomi 16 Pro beispielsweise eine Triple-Hauptkamera mit dreimal 50 Megapixeln bieten – für Weitwinkel-, Ultra-Weitwinkel- und Periskop-Telephoto-Kamera. Zudem rechnet man mit einem Akku mit stattlichen 7.000 mAh sowie einem OLED-Display mit 6,3 Zoll Diagonale. Doch das eigentlich beeindruckende an den Smartphones könnte am Ende ihre Selfie-Kamera sein.

Denn neueste Gerüchte aus China bescheinigen den Xiaomi 16 und Xiaomi 16 Pro eine Frontkamera mit einer Auflösung von 50 Megapixeln. Obendrein soll die Cam 4K-Videos mit 60 fps aufzeichnen können. Sie soll einen großen Blickwinkel und einen anderen Mehrwert offerieren: Autofokus. Letzteres ist immer noch bei Selfie-Kameras eher die Ausnahme als die Regel.

Freilich sind das jedoch alles Gerüchte, denn Xiaomi schweigt noch zu den beiden Modellen. Mehr erfahren wir dann wohl schon Ende September 2025, wenn die neuen Smartphone-Flaggschiffe offiziell in China starten sollten. Nach Europa dürften sie jedoch erst Anfang 2026 kommen.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)