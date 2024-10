Xiaomi 15 und 15 Pro: Zwei neue Smartphone-Flaggschiffe starten

Xiaomi hat für den chinesischen Markt inzwischen seine beiden Smartphone-Flaggschiffe 15 und 15 Pro vorgestellt. Beide Modelle nutzen das SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Zumindest das Standardmodell sollte Anfang 2025 auch in Europa auf den Markt kommen. Gut möglich, dass Xiaomi aber hierzulande das Pro-Modell ausspart und stattdessen nur das Xiaomi 15 Ultra als Alternative zu uns bringt.

Das Xiaomi 15 Pro verwendet jedenfalls ein AMOLED-LTPO-Display mit 6,73 Zoll Diagonale, einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln und einer dynamischen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Laut dem Hersteller wird der Screen bis zu 3.200 Nits hell. Man setzt auch auf einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner unter dem Display. Die Frontkamera setzt auf 32 Megapixel, während des bei der rückseitigen Triple-Hauptkamera 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto-Periskop, OIS) Megapixel sind. Es kommt das Leica-Branding zum Einsatz.

Das Xiaomi 15 Pro ist mit bis zu 16 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 1 TByte UFS-4.0-Speicherplatz zu haben. Für den Akku sind 6.100 mAh und Schnellladung mit 90 Watt per Kabel bzw. 50 Watt kabellos genannt. In China wechselt das Smartphone in der genannten Ausstattung für 845 Euro den Besitzer. Wer sich auf 12 GByte RAM und 256 GByte Kapazität beschränkt, kommt mit umgerechnet 690 Euro davon.

Das Xiaomi 15 gibt es in den gleichen RAM- und Speicher-Variationen, aber das Display nutzt hier 6,36 Zoll bei 2.670 x 1.200 Pixeln und abermals 120 Hz sowie bis zu 3.200 Nits. Auch der Ultraschall-Fingerabdruckscanner bleibt an Bord. Der Akku wurde auf 5.400 mAh verkleinert und kann erneut mit 90 Watt kabelgebunden bzw. 50 Watt kabellos aufladen. Die Triple-Kamera nutzt hier dreimal 50 Megapixel für die Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel- und Telephoto-Linsen. Abermals sind die Weitwinkel- und Telephoto-Sensoren optisch stabilisiert. Die Frontkamera weist abermals 32 MP auf.

Beide Smartphones sind im Übrigen nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Xiaomi 15 Pro und Xiaomi 15 werden mit Android 15 und der Oberfläche HyperOS 2.0 ausgeliefert. Das Xiaomi 15 kostet mit 12 / 256 GByte umgerechnet 585 Euro. Wer 16 GByte / 1 TByte wünscht, muss 713 Euro zahlen.

Quelle: Xiaomi