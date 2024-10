Apple Mac mini (2024): Neue Generation mit den Chips M4 und M4 Pro

Apples bringt eine neue Generation des Mac mini auf den Markt. Das neue Modell aus dem Jahr 2024 setzt jetzt auf die Chips M4 bzw. wahlweise M4 Pro. Dabei hat man das Design neu aufgezogen. Der neue Apple Mac mini (2024) ist zwar etwas höher, dafür aber sonst kompakter als die Vorgängermodelle. Zudem erinnert er grundsätzlich in der Optik mehr an den Mac Studio, was auch an den Schnittstellen an der Vorderseite liegt. Er misst nun 12,70 x 12,70 cm.

Preislich geht es für den Apple Mac mini (2024) mit dem M4 und 16 GByte RAM sowie 256 GByte Speicherplatz ab 699 Euro los. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Die Auslieferung beginnt in der nächsten Woche, nämlich ab dem 8. November 2024. Dank des M4 verfügt der Mini-PC dann über eine 10-Core-CPU und eine 10-Core-GPU. Alternativ gibt es den neuen Mac mini aber auch mit dem Chip M4 Pro, der bis zu 14 CPU-Kerne liefert. Mit bis zu 20 Kernen ist die M4-Pro-GPU bis zu doppelt so leistungsstark wie die GPU im M4.

Überdies lassen sich im Apple Mac mini (2024) mit dem M4 Pro bis zu 64 GByte gemeinsamer RAM unterbringen – mit 273 GB/s Speicherbandbreite. Dieser Chip unterstützt sogar bereits Thunderbolt 5. Als Betriebssystem ist natürlich macOS Sequoia vorinstalliert. Wer übrigens auf den Mac mini mit dem M4 Pro blickt, muss natürlich einen höheren Einstiegspreis hinnehmen. Er liegt in diesem Fall bei 1.649 Euro.

Neues Zubehör mit USB-C kommt ebenfalls in den Handel. Darunter sind das Magic Keyboard (119 Euro inkl. MwSt.), das Magic Keyboard mit Touch ID (169 Euro inkl. MwSt.), das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (199 Euro inkl. MwSt.), das Magic Trackpad (139 Euro inkl. MwSt.), die Magic Mouse (85 Euro inkl. MwSt.) und das Thunderbolt 5 Pro Kabel (79 Euro inkl. MwSt.).

Quelle: Apple