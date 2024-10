Apple Mac mini (2024) und iPad Mini: Veröffentlichung angeblich im November 2024

Apple wird Gerüchten zufolge am 1. November 2024 abermals neue Produkte in die freie Wildbahn entlassen. Während man das iPhone SE der 4. Generation erst für 2025 erwartet, soll unter anderem ein neuer Mac mini mit einem M4-Prozessor nahen. Obendrein werde Apple angeblich ein iPad mini aus dem Hut zaubern.

Unter den neuen Apple-Produkten, die noch dieses Jahr erscheinen sollen, sei angeblich auch ein MacBook Pro mit 14 Zoll Diagonale und dem M4-Chip mit dem Codenamen J604. Dazu sollen sich etwas leistungsfähigere MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Diagonale, abermals mit M4-Chips, mit den Codenamen J614 und J616 gesellen. Dann wäre da eben der bereits erwähnte Mac mini, den es in Ausführungen mit dem M4 und dem M4 Pro geben soll. Hier lautet der Codename J773.

Auch geplant sei angeblich das besagte iPad mini mit dem Codenamen J410. Last but not least soll es einen neuen iMac mit M4-Chip unter dem Codenamen J623 geben. Es heißt, die neuen Modellen werden vielleicht schon Ende Oktober 2024 vorgestellt, um dann ab dem 1. November 2024 bereits in die Auslieferung zu gehen.

Quelle: Bloomberg